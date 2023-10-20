تردد القنوات
نزلها بسرعة.. تردد قناة atv التركية+ المسلسلات التي تعرض على قناة ATV التركية
تردد قناة atv التركية فهي واحدة من القنوات المشهورة التي تهتم بالمشاهد بشكل كبير، وخاصة المشاهد العربي لهذا يبحث الكثير عن تردد هذه القناة، ويختلف التردد على حسب القمر الصناعي الذي سوف يتم عرض القناة عليه وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم ذلك.
تردد قناة atv التركية
إذا كنت تريد معرفة تردد قناة atv التركية لكي تتمكن من مشاهدة المسلسلات التاريخية التركية المشهورة فيما ما يلي سوف نعرض لكم التردد للقناة على مختلف الأقمار:
- اسم القمر : تركسات : التردد : 11628 (H) – معدل تصحيح الخطأ 5/6 – الاستقطاب : 27500
- اسم القمر : استرا : التردد : 12692 (H) – معدل تصحيح الخطأ 5/6 – الاستقطاب : 27500 .
- اسم القمر : استرا : التردد : 11243 (H) – معدل تصحيح الخطأ 5/6– الاستقطاب : 27500 .
- اسم القمر : نايل سات : التردد : 10796 (H) – تصحيح الخطأ 5/6 – الاستقطاب : 27500.
المسلسلات التي تعرض على قناة ATV التركية
تعد قناة ATV واحدة من أشهر القنوات الفضائية التركية فلقد بدأ بثها التلفازي منذ عام 1992 وفيما يلي سوف نعرض لكم مجموعة من المسلسلات التي تعرض عليها:
- تحرص القناة على تقديم عدد كبير من مسلسلات الزمن الماضي التي تتناسب مع مختلف الأذواق والأعمار.
- يتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل على هذه القناة الذي يتم عرض دور أرطغرل بن سليمان شاه وهو من قام بتأسيس الدولة العثمانية في هذا المسلسل.
- مسلسل قيامة المؤسس عثمان فهو واحد من المسلسلات المهمة التركية في الزمن الماضي فيعرض فيه بعض الأحداث التي وقعت في مسلسل قيامة ارطغرل وعرض قصة عثمان بن أرطغرل الذي أسس الدولة العثمانية وهي تمثل مدى قوة شخصية الحاكم.