نزلها بسرعة.. تردد قناة atv التركية+ المسلسلات التي تعرض على قناة ATV التركية

تردد قناة atv التركية فهي واحدة من القنوات المشهورة التي تهتم بالمشاهد بشكل كبير، وخاصة المشاهد العربي لهذا يبحث الكثير عن تردد هذه القناة، ويختلف التردد على حسب القمر الصناعي الذي سوف يتم عرض القناة عليه وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم ذلك.

تردد قناة atv التركية

إذا كنت تريد معرفة تردد قناة atv التركية لكي تتمكن من مشاهدة المسلسلات التاريخية التركية المشهورة فيما ما يلي سوف نعرض لكم التردد للقناة على مختلف الأقمار:

اسم القمر : تركسات : التردد : 11628 (H) – معدل تصحيح الخطأ 5/6 – الاستقطاب : 27500

اسم القمر : استرا : التردد : 12692 (H) – معدل تصحيح الخطأ 5/6 – الاستقطاب : 27500 .

اسم القمر : استرا : التردد : 11243 (H) – معدل تصحيح الخطأ 5/6– الاستقطاب : 27500 .

اسم القمر : نايل سات : التردد : 10796 (H) – تصحيح الخطأ 5/6 – الاستقطاب : 27500.

المسلسلات التي تعرض على قناة ATV التركية

تعد قناة ATV واحدة من أشهر القنوات الفضائية التركية فلقد بدأ بثها التلفازي منذ عام 1992 وفيما يلي سوف نعرض لكم مجموعة من المسلسلات التي تعرض عليها: