رسميا الان.. اسماء المرشحين للكرة الذهبية 2023 مجلة فرانس فوتبول تعلن عن المرشحين للكرة الذهبية والقنوات الناقلة

تعد جائزة الكرة الذهبية من أهم الجوائز الفردية في كرة القدم حيث تمنح لأفضل لاعب في العالم بناء على تصويت الصحفيين والخبراء، وقد أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في 6 سبتمبر 2023 عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 والتي ضمت 30 لاعب من مختلف أنحاء العالم، تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على التفاصيل.

المرشحين للكرة الذهبية 2023

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية في 6 سبتمبر 2023 قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 والتي ضمت 30 لاعب من مختلف أنحاء العالم وهم ما يلي:

محمد صلاح (ليفربول).

ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

كريم بنزيما (ريال مدريد).

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

جوشكو جفارديول (لايبزيغ ومانشستر سيتي).

جورجينا رودريغيز (يوفنتوس).

فينسنت أبو بكر (النصر).

بيرنات سكرينيار (إنتر ميلان).

ليفربول (ليفربول).

روبرتو فيرمينو (ليفربول).

ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد).

ماتيس دي ليخت (يوفنتوس).

فيل فودين (مانشستر سيتي).

ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول).

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

لورينزو إنسيني (نابولي).

جمال موسيالا (بايرن ميونخ).

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد).

روبيرتسون (ليفربول).

بوكايو ساكا (آرسنال).

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

توماس مولر (بايرن ميونخ).

يورجن كلوب (ليفربول).

دييغو سيميوني (أتليتيكو مدريد).

تشافي هيرنانديز (برشلونة).

يورجين كلوب (ليفربول).

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي).

من هم اللاعبين الذين تصدروا قائمة المرشحين؟

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022 في قطر بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

كما يبرز في القائمة النجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي قاد فريقه مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023.

النجم المصري محمد صلاح الذي واصل تألقه مع فريقه ليفربول.

ما هي الجوائز الفردية الأخرى؟

بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أيضا عن الفائزين بجوائز أخرى وهي: