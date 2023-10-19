« هتشتغل 3 أيام بس في الأسبوع غصب عن المدير » .. الحكومة أمرت والحكاية خلصت.. شروط العمل 3 أيام في الأسبوع .. وفقاً إلي قانون العمل الجديد

شروط العمل 3 أيام في الأسبوع، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية رسمياً عن إمكانية تقليل أيام العمل للعمال والموظفين، يتساءل جميع الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية عن صحة هذا القرار وعن الجوانب القانونية والشروط التي يتم تضمينها في القرار، تعمل الحكومة على توفير المزيد من الأريحية للعمال والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، بهدف مساعدتهم على الحصول على استراحة والعودة للعمل دون الشعور بالتعب البدني الذي يعوق أداء الواجبات الوظيفية بشكل كامل.

شروط العمل 3 أيام في الأسبوع

قررت الحكومة تحديد الفئات التي تخضع للقانون العملي الجديد الذي يتيح لهم العمل فقط لثلاثة أيام في الأسبوع، وتشمل هذه الفئات الموظفين الذين يعانون من ظروف صحية خاصة أو مماثلة لذلك.

سوف يتم خصم نسبة من أيام الإجازة والراتب الشهري وفقًا للقوانين المدنية التي تنص عليها الحكومة وتعمل على إعادة صياغتها. هنالك شروط وأحكام تحدد بالضبط وتسمح للموظف بالموافقة أو الرفض على العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، وفي حالة الموافقة، يجب عليه الامتثال لجميع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

تصميمات لتخفيض عدد أيام العمل

تسعى الحكومة المصرية دائمًا لتعزيز راحة المواطن من خلال مجموعة من القوانين. تهدف الدولة من خلال هذه القوانين إلى تخفيف الأعباء على الموظفين الذين يحتاجون إلى الراحة بسبب ظروفهم الخاصة والطارئة التي تتطلب منهم الحصول على إجازة رسمية.

كما يسمح قانون المادة 54 للموظفين بالعمل بدوام جزئي مع خصم جزء من راتبهم الشهري، حيث يتم توفير 65% من الراتب الأصلي. لا يتم إجبار أي موظف على قبول هذا القانون الجديد، ولكل موظف في القطاعات الحكومية حق الاختيار بين الموافقة والرفض.