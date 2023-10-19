« مليونير مليونير بكرة هتبقى مليونير » .. زيادة رواتب الموظفين العاملين بالدولة + موعد صرف الزيادة للعاملين بالقطاعين العام والخاص

زيادة رواتب الموظفين، ستتم زيادة رواتب الموظفين العاملين في الدولة بفضل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرواتب بأثر رجعي. تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن مصدر مسؤول في المجلس القومي للأجور بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد تعديله ليصبح 3500 جنيه، استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وسيتم صرف هذه الزيادة للعاملين في الدولة بأثر رجعي.

زيادة رواتب الموظفين العاملين بالدولة

أفادت مصادر رسمية أن المجلس الوطني للأجور بقيادة الدكتورة هالة السعيد يعتزم عقد اجتماع خلال الأسابيع القادمة، حيث سيتم الإعلان خلال هذا الاجتماع عن بدء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياق خطة الدولة لتحسين معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المجتمع المصري، وتأتي هذه التحديات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم بشكل عام بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

موعد صرف الزيادة للعاملين بالدولة

سيتم تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، والذي يبلغ قيمته 3500 جنيه، في شهر ديسمبر المقبل.

سيتم صرف زيادة قيمتها 600 للموظفين بالدولة، وستُصرف هذه الزيادة بمقدار 300 شهريًا بأثر رجعي مع راتب شهر نوفمبر 2023، وسوف يستفيد منها العاملون في القطاع العام والمتقاعدون.

زياده المرتبات بأثر رجعي

تسبب قرار زيادة المرتبات بتأثير رجعي في سعادة جميع الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة الإدارية. وضعت الحكومة شروطًا محددة لترقية الموظفين ورفع رواتبهم بتأثير رجعي، ويجب تنفيذ هذه الشروط لجميع الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.

هذه الشروط تشرح أنه سيتم زيادة الرواتب استنادًا إلى الوظائف الإدارية أو التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، بعد مضي ما لا يقل عن خمس سنوات، وسوف تمتد هذه الفترة حتى يوم 5 يونيو 2023.

الدرجات المشمولة بالزيادة

حددت الحكومة زيادة الأجور لعدد محدد من الفئات، وهي زيادة تُمنح للعاملين للتمتع بتأثير رجعي، وتكون الأجور كما يلي:

ستزداد رواتب حاملي شهادة الدكتوراه بعد الزيادة إلى 7000 جنيه.

سيصبح رواتب أصحاب الدرجة الثالثة ما بعد الزيادة 3500 جنيه.

سوف يَحصل حملة شهادة الماجستير على رواتب بقيمة 6000 جنيه مع الزيادة.