أللهم نودعك أهلنا وأحبابنا في غزة “دعاء للمجاهدين في فلسطين” أكثر من 100 دعاء مستجاب
تم نشر دعاء لأهل فلسطين في قطاع غزة على محرك البحث جوجل وجميع وسائل التواصل الاجتماعي جاء هذا الدعاء بعد حادث هجومي شهده قطاع غزة في السبت الماضي الموافق 9 أكتوبر حيث شنت حركة حماس هجوما عنيفًا أثر اندلاع غضب شديد في هذا الهجوم تسلل جنود من الفصائل الفلسطينية إلى مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي وتم أسر عدد من جنود جيش الاحتلال من جراء هذا الوضع بادر العديد من المواطنين العرب في جميع أنحاء العالم بتقديم دعمهم للشعب الفلسطيني المتضرر من هذه الأحداث من خلال الدعاء لهم خصوصًا في ضوء الردود العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردًا على العملية العسكرية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
دعاء للمجاهدين في فلسطين
كثير من المواطنين في جميع دول العالم العربي يتساءلون عن الدعاء الأمثل لأهل غزة في فلسطين بهدف تقديم الدعم والمساندة لهم خلال الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة للهجمات الإسرائيلية وهو كالتالي:
- اللهم انا نرجوك أن تحفظ المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين نسألك أن تمنحهم القوة والثبات في الأرض تماما كما منحت الذين من قبلنا واجعل قلوبنا محبة لك ومتماسكة على دينك يا أرحم الراحمين.
- نودعك يا الله أهلنا وأحبائنا في الأرض المقدسة فلسطين نسألك أن تحفظهم من كل شر ومكروه يا رب انصر المقاومة وانصر الذين يدافعون عن أرضهم واجعل العدو يعتبرون.
- يا الله كن عونًا ونصرًا لأهلنا في فلسطين المحتلة اللهم إنهم يعيشون ضيق الأرض رغم ما أوسعت بها اسمح للعدالة بالنجاح وألقي الرعب في قلوب المعتدين.