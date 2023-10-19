أللهم نودعك أهلنا وأحبابنا في غزة “دعاء للمجاهدين في فلسطين” أكثر من 100 دعاء مستجاب

تم نشر دعاء لأهل فلسطين في قطاع غزة على محرك البحث جوجل وجميع وسائل التواصل الاجتماعي جاء هذا الدعاء بعد حادث هجومي شهده قطاع غزة في السبت الماضي الموافق 9 أكتوبر حيث شنت حركة حماس هجوما عنيفًا أثر اندلاع غضب شديد في هذا الهجوم تسلل جنود من الفصائل الفلسطينية إلى مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي وتم أسر عدد من جنود جيش الاحتلال من جراء هذا الوضع بادر العديد من المواطنين العرب في جميع أنحاء العالم بتقديم دعمهم للشعب الفلسطيني المتضرر من هذه الأحداث من خلال الدعاء لهم خصوصًا في ضوء الردود العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردًا على العملية العسكرية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

دعاء للمجاهدين في فلسطين

كثير من المواطنين في جميع دول العالم العربي يتساءلون عن الدعاء الأمثل لأهل غزة في فلسطين بهدف تقديم الدعم والمساندة لهم خلال الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة للهجمات الإسرائيلية وهو كالتالي: