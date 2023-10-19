« بدل المعاش هتاخد 2 » المعاش بقى دبل خلاص من النهارده .. جدول صرف معاشات نوفمبر 2023 لأصحاب المعاشات + الزيادة المحددة

جدول صرف معاشات نوفمبر 2023، في شهر نوفمبر عام 2023، يبحث الآلاف من مستلمي المعاشات عن جدول صرف المعاشات لهذا الشهر بزيادته الجديدة، خصوصاً بعد موافقة مجلس النواب على منحة زيادة استثنائية تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي الفقرات القادمة سنتعرف على قيمة معاشات شهر نوفمبر 2023 بعد إضافة الزيادة التي أمر بها الرئيس والتي تبلغ حوالي 300 جنيه، فتابعونا.

جدول صرف معاشات نوفمبر 2023

تم الإعلان عن جدول صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، حيث سيتم البدء في صرفها اعتبارًا من يوم الأربعاء الأول من نوفمبر، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019، سيتم صرف الزيادة الجديدة في المعاشات بشكل رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر بالإضافة إلى المعاشات لشهر نوفمبر 2023، وسيستفيد من هذا القرار 11 مليون مستفيد على المعاش. أما بالنسبة لمواعيد صرف المعاشات في نوفمبر 2023، فهي كما يلي:

في الأول والثاني من نوفمبر، ستحصل فئة الأشخاص الذين يتلقون معاشاً يزيد عن 1000 جنيه على زيادة جديدة.

في يومي 3 و 4 نوفمبر، سيتم منح الفئة التي تتلقى معاشًا يفوق 2000 جنيه، بزيادة جديدة.

يومي 5 و 6 نوفمبر: الفئة التي تحصل على دخل شهري يفوق 3000 جنيه، باستثناء الزيادة الجديدة.

زيادة معاشات نوفمبر 2023

وفي سياق ذلك، أقر مجلس النواب قرار الرئيس السيسي بزيادة المكافأة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وتُصرف بشكل رجعي لشهري أكتوبر ونوفمبر، مع معاشات شهر نوفمبر 2023.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

فيما يتعلق بأماكن صرف معاشات أصحاب التقاعد لشهر نوفمبر 2023، يُمكن أن يتم الصرف من:

البريد المصري.

ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

البنوك التجارية وبنوك القرى.

عن طريق تطبيق الحفاظ على الهاتف المحمول الإلكتروني.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ شركة فورى.