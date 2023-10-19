“مش هتعرف تنام بالليل من الرعب”.. تردد قناة الخوف FEAR TV بعد التحديث

تعد قناة الخوف أحد أكثر القنوات التي يفضلها العديد من الأشخاص من محبي أفلام الأكشن والإثارة والرعب ولا تكتفي القناة بعرض تلك الأفلام ولكنها أيضا تقوم بعرض المسلسلات، وتتمتع القناة بأفضل جودة للصورة وتقوم بعمل العديد من التحديثات في معظم الوقت، ومن أجل الحصول على دقة صورة وأفضل إشارة للبث قم باتباع المقال بعناية.

تردد قناة الخوف FEAR TV

يقوم المسئولون عن القناة بعمل قوي من أجل الوصول إلى صورة وصوت وجودة عالية خاصة أنها أصبحت ضمن القنوات المشهورة للغاية بأفلام الرعب مثلها مثل جميع القنوات التي اشتهرت بالرعب في الوطن العربي، كما تشتهر القناة بعدم وجود فواصل إعلانية ويمكن لجميع الأشخاص متابعته على التلفاز الخاص بهم حيث أنها قناة مجانية وبدون اشتراك.

تردد قناة الخوف FEAR TV على القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 10815.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : ⅚.

معدل الاستقطاب : عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة الخوف FEAR TV

يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن الخطوات اللازمه لضبط تردد قناة الخوف على القمر الصناعي نايل سات وسنوضحها لكم بخطوات بسيطة للغاية اتبعها: