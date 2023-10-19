مظلتي.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 pdf عبر منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، لايزال البحث مستمر حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 التي تشغل بال الالاف من المواطنين، حيث تم اختيار عدد كبير من الاشخاص ليستفدوا من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة العرافية لكافة المواطنين البسطاء من أجل توفير حياة كريمة لهم في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية متدهورة، حيث تقوم الوزارة بفحص طلبات الراغبين بالالتحاق بالبرنامج واختيار المستحقين وفق المعايير المحددة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

ويمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر الدخول إلى منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية، حيث يمكنك على مدار اليوم الاطلاع على أسماء المستفيدين من البرنامج بكل سهولة، من خلال إدخال البيانات الشخصية ثم اختيار الدفعة المراد الاستعلام عنها، والآن مع خطوات استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

توجه إلى قسم الرعاية والحماية الاجتماعية.

ستجد خيار “كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023”.

للحصول على التفاصيل, اختر “كشوفات الوجبة الأخيرة pdf”.

ستظهر لك قائمة، منها “الدفعة الخامسة” اخترها لمشاهدة الأسماء.

ادخل البيانات المطلوبة، مثل رقم كارت الهوية الوطنية.

وأخيرًا، انقر على زر الاستعلام لمعرفة اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

أما عن شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 التي تقدمها وزارة العمل العراقية، فتلك الشروط هي: