« 100 جنيه أضافت على بطاقة التموين الان » .. هات بيها زيت وسكر وزيت .. دعم ١٠٠ جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات .. شوف انت منهم ولا لأ

دعم ١٠٠ جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات، وافق وكيل وزارة التموين في جمهورية مصر العربية على تقديم دعم بقيمة ١٠٠ جنيه مصري على بطاقة التموين للفئات التالية. تم تحديد فئات جديدة تستحق الدعم لصرف زيادة مالية في شهر سبتمبر لمدة ستة أشهر، سنتعرف معًا على تفاصيل الزيادات المقررة والفئات المستفيدة من الدعم لتحديد من سيحصل على تلك الزيادة بالضبط وموعد إضافة تلك الزيادات.

دعم ١٠٠ جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات

تم تخصيص 100 جنيه لبطاقة التموين لهذه الفئات، وهذا قرار من وزارة التموين لبعض الفئات في المجتمع المصري المستهدفة، بناءً على استحقاقها للدعم، وتعتبر هذه الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على الدعم الجديد في التموين، حيث يتم زيادة مبلغ 100 جنيه في بطاقات التموين الشهري.

والفئات المستحقة لهذا الدعم هي النساء المطلقات والأرامل والمرضى المزمنين والأسر التي تتلقى دعمًا من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك المتقاضين لمعاش من الحكومة بقيمة 2500 جنيه أو أقل، والحد الأعلى للمعاش هو 2700 جنيه، مع إحصاء أعداد المواطنين الذين يتوافقون مع هذه الشروط، ووصل عددهم إلى 36 مليون مُسجل في 8 مليون بطاقة تموين شهريًا.

زيادة التموين 2023

يتم تزويد كل مواطن مستحق للدعم برسالة تأكيدية تفيد أنه سيستفيد من هذه الزيادة اعتبارًا من بداية سبتمبر، حيث ستُستخدم هذه الزيادة في شراء سلع تموينية وستستمر حتى نهاية فبراير من أجل مساعدة الأسر الأكثر حاجة للدعم الغذائي والمادي، وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات أفرادها من الطعام.