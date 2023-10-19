اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي umbrella

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق ، بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية، حيث يستفيد عدد كبير من الأسر العراقية ببرنامج الرعاية الاجتماعية الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الموطنين خلال الآونة الأخيرة، ويسعى موقع البديل أن يستعرض معكم أهم الأخبار ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023 ….

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية 2023، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام تيسبرا على المواطنين وتجنب التكدس في المكاتب والهيئات الحكومية، ويمكنكم اتباع الخطوات الآتية للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 .

زيارة منصة مظلتي الالكترونية .

أو الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا .

ثم اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة المراد الإطلاع عليها .

ثم حمل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية .

ابحث عن اسم المستفيد .

بعد العثور على اسم المستفيد .

يجب التأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية