مش هزار ولا كدب “حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين” بأمر رئاسي هيوصل لـ 100جنية
في جمهورية مصر العربية يشهد الجميع حاليًا تساؤلات حول زيادة الحصص الشهرية للأفراد في نظام التموين حيث يبلغ حاليًا نصيب الفرد بالبطاقة الأربعة أفراد مبلغ 50 جنيهًا مصريًا ويثار السؤال حول ما إذا تمت زيادة هذه القيمة أم أن الدعم الشهري للتموين للأسرة لا يزال كما هو دون تغيير.
حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين
نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين لم يتغير حيث يبقى عند 50 جنيهًا مصريًا دون تعديل وفي الأوقات الأخرى عند زيادة عدد أفراد الأسرة فإن نصيب الفرد يقل على العموم يمكن للفرد شراء مجموعة من المنتجات بقيمة 50 جنيهًا مصريًا مثل زجاجة زيت وكيس من السكر أو الأرز بالإضافة إلى سلع أخرى حسب احتياجاته.
السلع التموينية وأسعارها
تعرف معنا علي اسعاربعض السلع التموينية وهي كالتالي:
- زجاجة الزيت بسعر 30 جنيهًا.
- الكيس من السكر بسعر 12.60 جنيه.
- الكيس من الأرز بسعر 12.60 جنيه.
- كيلو المكرونة بسعر 13 جنيه.
- النصف كيلو من المكرونة بسعر 6 جنيه ونصف.
- التونة المفتتة بسعر 18 جنيه مصري.
- النصف كيلو من العدس بسعر 21 جنيه.
زيادة نصيب الفرد في نظام التموين تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاستقرار للمواطنين تعكس هذه الزيادة الاهتمام الحكومي بضمان توافر السلع الأساسية بأسعار ميسرة مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر في تلبية احتياجاتها اليومية وتوفير بيئه مناسبة و وسهله للافراد للتمتع بحياة كريمة واسترخاء اسري.