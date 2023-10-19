هل يوجد تعطيل للدراسة في مصر؟ .. الأسبوع المقبل إجازة رسمية في هذه المحافظات 2023

هل يوج تعطيل للدراسة في مصر يتم التساؤل المتكرر من قبل العديد من المواطنين في مصر عن مدى إمكانية تعطيل الدراسة يوم غد الخميس، الموافق 19 أكتوبر 2023. وذلك نتيجة للظروف الجوية الغير مستقرة التي تشهدها بعض المناطق، بما في ذلك محافظة الإسكندرية، حيث تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة لمدة تزيد عن أربعة أيام، ومن المتوقع استمرار هذه الأمطار حتى يوم الغد.

هل يوجد تعطيل للدراسة في مصر

تثير قضية تعطيل الدراسة غدًا في الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 استفسارات وتساؤلات عديدة بين أولياء الأمور في العديد من المناطق، وبخصوص تعطيل الدراسة في الإسكندرية، فقد نفى اللواء محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، وجود أي قرار بتعطيل الدراسة نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

أكد اللواء الشريف بأن الظروف الجوية في الإسكندرية لا تستدعي تعطيل الدراسة، وبالتالي ستستمر الدروس والتعليم في المدارس كالمعتاد، وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية ستلتزم باتخاذ أي إجراءات ضرورية فيما يتعلق بتعطيل الدراسة في حالة تطلبتها الظروف الجوية.

ويترقب أولياء الأمور القرارات الرسمية من الجهات المختصة والمعنية بالتعليم للحفاظ على سلامة أبنائهم خلال فترات الظروف الجوية الغير مستقرة.

وتعتمد قرارات تعطيل الدراسة في مصر على الظروف الجوية والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك هيئة الأرصاد الجوية المصرية، وبناءً على توقعات الهيئة بنسبة حدوث الأمطار، فقد تكون هناك احتمالية لتعطيل الدراسة في بعض المناطق، وخصوصًا في محافظة الإسكندرية التي تشهد هطول الأمطار بشكل مكثف.

ويجب على الأهالي والطلاب متابعة الإعلانات الرسمية المحلية والوزارة المعنية بالتعليم لمعرفة ما إذا كانت الدراسة ستتم بشكل طبيعي أم سيتم تعطيلها نظرًا للظروف الجوية.