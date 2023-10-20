بدون تشويش.. تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و 2 المفتوحة 2023 على جميع الأقمار

تُعد قناة أبو ظبي الرياضية من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمباريات الرياضية الحصرية، بما في ذلك مباريات الدوري الإماراتي، وكأس العالم، وكأس الأمم الأفريقية، وغيرها من البطولات الكبرى.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و 2 المفتوحة 2023

في عام 2023، أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن تردد جديد لقنواتها المفتوحة على قمر نايل سات، وذلك لتحسين جودة الصورة والصوت وضمان وصول القناة إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 المفتوحة 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة

لضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال. اختر خيار “البحث اليدوي” أو “البحث عن القنوات الجديدة”. أدخل التردد ومعدل الترميز والاستقطاب الخاص بالقناة. اضغط على زر “بدء البحث”.

ستظهر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة في قائمة القنوات بعد الانتهاء من البحث.

مميزات قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

تقدم قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة مجموعة من المزايا التي تجعلها من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، ومنها:

جودة الصورة والصوت العالية.

مجموعة متنوعة من البرامج والمباريات الرياضية الحصرية.

بث مباشر للمباريات الرياضية الكبرى.

فريق عمل إعلامي متخصص وذو خبرة.

إذا كنت من عشاق كرة القدم، فإن ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على جهاز الاستقبال الخاص بك سيتيح لك متابعة جميع المباريات الرياضية المهمة على مدار اليوم.