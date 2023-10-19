“عاجل الان” وزارة التربية والتعليم تنشر بيان هام للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال صفحتها الرسمية عبر فيس بوك عدة قرارات قبل بداية العام الدراسي الأول، وذلك بالتزامن مع الخريطة الزمنية التي قامت بوضعها قبل بداية الدراسة، ودعت الوزارة إلى أهمية إتباع المدارس للقرارات التي تضعها وزارة التربية والتعليم وتطبيق اللوائح بشكل جيد بكافة المحافظات من أجل تعميم الإنضباط بين الطلاب، وأهمية تواصل المدرسة مع أولياء الأمور في حالة حدوث مشكلة بين الطلاب وفي حالة عدم حضور ولي الامر يتم تنفيذ العقوية على الطالب دون الرجع له.

قرارات وزارة التربية والتعليم

وقد تسأل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وقد أوضحت الوزارة بتطبيق الخريطة المنية التي قامت بوضعها من بداية العام والتي تشمل الفصلين بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات الرسمية، وسوف يتم تخيصص مدة تصل إلى أسبوع كامل قبل إنطلاق امتحانات الفصل الأول، وذلك لإجراء عملية المراجعة على المنهج الدراسية قبل دخول الطلاب للامتحانات.

مع العلم بأن إنطلاق امتحانات الفصل الأول سوف تصادف شهر يناير 2024 وتبدأ إجازة نصف العام في 27 من يناير، والجدير بالذكر أن عدد أسابيع الدراسة المقررة حسب الجدول الموضوع هم 35 أسبوع متتالي ويتم إستثناء الاجازات الرسمية والاعياد الوطنية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن توفير عدد من المراجع التي تزيد من فهم الطلاب بشكل إلكتروني ومجاني من خلال كتب دراسية وفيديوهات تدريبية بالإضافة إلى اختبارات ويمكن تحميل جميع هذه المراجع مجانا عبر الأجهزة المحمولة على هيئة بي دي اف، وتحتوي على أسئلة تدريبية وامتحانات.