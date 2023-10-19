عثمان الحلقة 133 .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 Kurulus Osman قناة ATV مدبلج عربي
اشتد الإقبال على محرك البحث الشهير جوجل من قبل محبي وعشاق المسلسلات التركية، حيث تم التساؤل عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133، هذا المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا وفي دول الوطن العربي وحول العالم، إذ يروي بدايات تأسيس الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الميلادي، يحكي المسلسل قصة عثمان بن أرطغرل، القائد الذي سعى لتأسيس دولة إسلامية مستقلة، تجذب الأحداث المشوقة والإنتاج الضخم لهذا المسلسل العديد من المشاهدين والمعجبين.
عثمان الحلقة 133
مسلسل المؤسس عثمان يتميز بإنتاجه الضخم وأداء الممثلين الرائع، مما ساهم في نجاحه الكبير في جميع دول الوطن العربي، حقق المسلسل شعبية هائلة وتمكن من جذب جمهور كبير، وهذا يعكس جودة القصة والأداء والإنتاج الذي تم تقديمه، إنه مسلسل تركي يستحق بالفعل المشاهدة لأولئك الذين يهتمون بالتاريخ والقصص التاريخية والإنتاجات التلفزيونية عالية الجودة.
https://x.com/noorplay_ar/status/1713903262091341896?s=20
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان
- قناة ATV التركية ( وهي القناة الأصلية التي تنتج المسلسل وتبثه في تركيا ).
- قناة الفجر الجزائرية ( التي تبث المسلسل مترجمًا إلى العربية في الجزائر والدول العربية الأخرى ).
- قناة أم الدنيا المصرية ( التي تبث المسلسل مترجمًا إلى العربية في مصر والشرق الأوسط ).
تردد قناة ATV التركية
- التردد : 10796.
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
تردد قناة الفجر الجزائرية
- التردد : 12034.
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.