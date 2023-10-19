عثمان الحلقة 133 .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133 Kurulus Osman قناة ATV مدبلج عربي

اشتد الإقبال على محرك البحث الشهير جوجل من قبل محبي وعشاق المسلسلات التركية، حيث تم التساؤل عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 133، هذا المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا وفي دول الوطن العربي وحول العالم، إذ يروي بدايات تأسيس الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر الميلادي، يحكي المسلسل قصة عثمان بن أرطغرل، القائد الذي سعى لتأسيس دولة إسلامية مستقلة، تجذب الأحداث المشوقة والإنتاج الضخم لهذا المسلسل العديد من المشاهدين والمعجبين.

عثمان الحلقة 133