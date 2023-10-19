” غير زيادة الريس ” علاوة خاصة 80% للمعاشات بداية من هذا الموعد لفئات معينة..انت اكيد منهم

علاوة خاصة 80% للمعاشات، يطالب بها أصحاب المعاشات وفقًا للمبالغ المحسوبة على معاش الأجر المتغير، وتهدف إلى تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم بصرف الحقوق المالية وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا منذ أكثر من عامين، ويتم ذلك استنادًا إلى القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2020، والذي يتعلق بمعاش الأجر المتغير أو العلاوات الخمس.

علاوة خاصة 80% للمعاشات

في جلسة التي ستعقد في 21 سبتمبر المقبل، ستصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في العام 2023، تم رفع القضية من قبل أصحاب المعاشات للمطالبة بصرف علاوة خاصة 80% للمعاشات التي لم تضاف إلى الأجر الأساسي قبل التقاعد، وتهدف هذه الدعوى القضائية إلى تدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف هذه العلاوات وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في عام 2019 والذي يلزم الحكومة بذلك، نحتاج إلى انتظار صدور الحكم في هذه الجلسة لمعرفة نتيجته وتأثيره على أصحاب المعاشات.

متى يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

في إعلان آخر، أفاد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتحديد موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” مع الإعلامي محمد الباز، أكد الرئيس عوض أن الحزمة الجديدة ستبدأ في الصرف اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وسيتم صرف مبلغ 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه كمنحة استثنائية. وأشار إلى أن صرف الزيادة يتطلب اعتمادها من قانون وموافقة مجلس النواب، ومن المقرر أن تكون الزيادة ذات تأثير رجعي وستصرف مع معاش شهر نوفمبر المقبل.