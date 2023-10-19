” هسه كشوفات ” : أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf منصة مظلتي وزارة العمل العراقية

المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf ، يترقبون إصدار بقية الكشوفات المتعلقة بالدفعة الخامسة لدعم الرعاية الاجتماعية، وفي الأيام الماضية، كشفت وزارة العمل عن نتائج الوجبة التاسعة لعدة محافظات وتم رفع عدد كبير جدًا من الكشوفات، في هذا المقال، سنقدم لكم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023، بالإضافة إلى خطوات استخراج الكشوفات الخاصة بهم.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

قائمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية تُعد أحد الأدوات الهامة لتحديد الأفراد الذين يستحقون الدعم والرعاية الاجتماعية في المجتمع، تشمل هذه القائمة عادة الأشخاص ذوي الدخل المحدود، الأيتام، الأشخاص ذوي الإعاقة، كبار السن، الأسر المنهكة، المهاجرين، وغيرهم من الفئات الضعيفة والمحتاجة، وتتم إعداد قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf عن طريق إجراء دراسات اجتماعية وتقييم الحاجة، يتم تحديد الأفراد الذين يحتاجون إلى الدعم والمساعدة من خلال تحليل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهم، تهدف هذه الجهود إلى توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والسكن، والمساعدات المالية، والخدمات الأخرى التي تعزز مستوى حياتهم وتحسن ظروفهم الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

تم الإعلان منذ أسبوعين عن نتائج الدفعة الخامسة والوجبة التاسعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، تم رفع العديد من الكشوفات عبر الموقع الإلكتروني المخصص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مظلتي، وفي غضون ساعات قليلة، ستعلن وزارة العمل، بقيادة أحمد الأسدي، عن موعد إيداع الوجبة التاسعة ومواعيد الصرف والأماكن المحددة، ومن المهم الإشارة إلى أنه يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لتتمكن من الاستحقاق في الصرف، كما سيتم الصرف من المقرر التابع للمحافظة التي تقيم فيها، للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية وتقديم طلبك، يمكن للمتقدمين من جميع محافظات العراق اتباع الخطوات التالية: