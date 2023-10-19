“Osman 133” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 على قناة الفجر وأحداث مثيرة مع المؤسس وبني كريمان

مسلسل قيامة عثمان 133 ، أصبحت حلقات هذا المسلسل التركي هي الأشهر حيث يتم نشر حلقة واحدة فقط كل أسبوع وذلك يوم الأربعاء، ويتكون المسلسل من خمسة أجزاء حيث اعلن منذ فترة قريبة المخرج عن إمكانية إنهاء السلسلة الأشهر في تاريخ المسلسلات التركية والذي شمل ملحمة تاريخية تحكي تاريخ تأسيس الدولة العثمانية، وقد سبق قيامة آرطغل هذه الاحداث بعدها تقرر عمل سلسلة جديدة، ويمكن الان متابعة مسلسل قيامة عثمان 133 على قناة الفجر.

مسلسل قيامة عثمان 133

إستطاع مسلسل قيامة عثمان 133 أن يتصدر محركات البحث في الساعات الاخيرة بعد نشر الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية والتي قامت بنشر الحلقات في الاجزاء الماضية مترجمة، ويتم نشر الجزء الخامس من قيامة عثمان 133 كل يوم خميس مع العلم أنه تعرض عبر القنوات التركية يوم الاربعاء.

تردد قناة الفجر الناقلة مسلسل عثمان

تردد قناة الفجر 12043 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6

الحلقة الجديدة من عثمان متى؟

ويتم عرض الحلقة غير مترجمة كما ذكرنا ثم يقوم موقع النور بترجمتها بعد ذلك ونشرها، ويعد أبرز الأبطال القائمين في مسلسل قيامة عثمان وهو بوراك والذي يؤدي دور المؤسس في جميع الأجزاء، ومن المقرر أن تعرض الحلقة 133 اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

وقد ظهر في الاعلان الذي تم نشره مواجهة عثمان مع بعض الرجال داخل الغابات كما حدث المواجهة بين قبيلتي الكاي وبني كريمان وسوف يتم إستكمال باقي الحلقة مساء اليوم ومتابعة باقي الاحداث.