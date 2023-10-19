تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا.. “متروحش القهوة تاني”

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر الوطن العربي وبصفة خاصة جماهير القلعة الحمراء، المباراة. التي يتجمع بين فريق الأهلي ونظيره فريق سيمبا التنزاني في دور الربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي، يذكر أن المباراة الأولى ستقام في تنزانيا غدا الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة ال 6:00 مساءا بتوقيت القاهرة، فيما ستقام مباراة العودة في استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل الموافق ال 24 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة ال 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

يمكنكم استقبال القناة عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد التالي:

1- AD Sports 1 HD

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

2- AD Sports 2 HD

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية التي ستنقل مباراة الأهلي وسيمبا في بطولة دوري السوبر الأفريقي

الجدير بالذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية كانت قد أعلنت في بيان رسمي عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي عن حصولها على حقوق بث بطولة دوري السوبر الأفريقي عبر القنوات المفتوحة لتقدم خدمة جديدة لكافة الأندية العربية في متابعة فرقهم حيث تقام البطولة بتواجد ثمانية من اكبر الأندية في أفريقيا وعلى رأسهم بالطبع النادي الأهلي.

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة سيمبا

وطبقا لآخر التدريبات التي خاضها فريق الأهلي تحت قيادة المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر مع مراعاة غياب بعض اللاعبين، فمن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

وفي خط الوسط: أليو ديانج، كوكا، إمام عاشور.

وفي الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.