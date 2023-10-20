سر محدش هيقولك عليه.. معلقة واحدة من الخليط ده هترجعك شباب ومن أول مرة

تعاني السيدات من بعض مشاكل البشرة المزعجة مثل التجاعيد وعلامات التمدد، والتي تؤثر على جمال البشرة وشبابها بشكل كبير، وعلى الرغم من انه يوجد العديد من الكريمات الكيميائية ومنتجات العناية بالبشرة التي تساهم في التخلص من تلك المشاكل، ولكنها تكون ذات تكلفة مادية كبيرة، لذلك سنعرض لكم كريم التجاعيد الطبيعي والذي سوف يساعدك في التخلص من تلك المشاكل بتكلفة قليلة.

كريم التجاعيد

يمكن للكثير من السيدات تحضير خليط طبيعي للتخلص من التجاعيد وعلامات التمدد بكل سهولة، وذلك من خلال الاستعانة ببعض المكونات الطبيعية، والتي سوف تغنيك عن شراء منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن، ويمكن تحضير ذلك الخليط باستخدام المكونات الآتية:

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة نشا.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت جوز الهند.

½ كوب من خل التفاح.

خطوات التحضير

يمكن تحضير كريم التجاعيد بالطريقة الآتية:

يمكن للسيدات تحضير كريم إزالة التجاعيد في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

يوضع القرنفل المطحون والنشا وخل التفاح في وعاء متوسط.

يوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى يصبح ذلك الخليط كريمي.

ارفعي الوعاء من على النار وأضيفي إليه عصير الليمون وزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

تقليب المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات معاً تماماً ويصبح الخليط جاهزا لاستخدام.

طريقة الاستخدام

ضعي كمية مناسبة من الخليط الذي تم تحضيره على البشرة بعد تنظيفها، ويترك لمدة 20 دقيقة قبل أن تقومي بتنظيفه بالماء الفاتر، ثم يوضع كمية من أي كريم مرطب على البشرة بعد الانتهاء، مع تجنب استخدام الخليط في حال ظهور أعراض الحساسية.