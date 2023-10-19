عثمان 133 مشهد مسرب بالا وعثمان/ تسمم اورهان/ علاء الدين يقع في اسر غونجا

يترقب الملايين من محبي وعشاق الدراما التركية وبشكل خاص مسلسل قيامة عثمان، عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، وهي الحلقة 133 من المسلسل والثالثة في الموسم الخامس، الذي يعتبر هو أحد أهم الأعمال الدرامية التي يتابعها الملايين حول العالم، حيث شهدت الحلقات السابقة اهتمام كبير ومشاهدة كبيرة، تابع الآن تفاصيل عرض الحلقة 133 من مسلسل قيامة عثمان.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

شهدت الساعات الأخيرة تداول الاعلان الجديد الخاص بالحلقة 133 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان، وهو الاعلان الذي شهد رواج كبير وانتظار ملايين من المشاهدين نحو متابعة أحداث الحلقة، وقد تضمن الاعلان الترويجي الخاص بالحلقة الجديدة الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة، حيث يواصل المؤسس عثمان الحروب والصراعات نحو تأسيس الدولة العثمانية، ومن المقرر أن يتم عرض أحداث الحلقة الجديدة الأسبوع المقبل عبر القنوات الناقلة المسلسل بشكل حصري.

موعد عرض مسلسل عثمان 133

من المقرر أن يتم عرض أحداث الحلقة 133 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تم تأجيل عرض الحلقة التي كان من المقرر عرضها الأربعاء في الاسبوع الجاري، على أن تعلن الحلقة الجديدة يوم الاربعاء المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، والذي يعرض من خلال شاشة قناة atv التركية الناقلة للمسلسل بشكل حصري باللغة التركية، كما يتم عرض المسلسل في اليوم التالي عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، بجانب شاشة قناة اليرموك الاردنية.