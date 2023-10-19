اضبط تردد قناة atv لمشاهدة الحلقة الجديدة من قيامة عثمان 133 الموسم الخامس عبر نايل سات ب

مسلسل “قيامة عثمان” هو واحد من أبرز المسلسلات التاريخية والملحمية التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم الإسلامي وخارجه. وفي سعينا لمساعدتك في العثور على تردد قناة atv لمشاهدة الحلقة الجديدة من هذا المسلسل الرائع، سنقدم لك كافة المعلومات التي تحتاجها لضمان استقبال إشارة قوية ومشاهدة عالية الجودة.

تردد قناة atv عبر نايل سات

إذا كنت تستخدم نايل سات كقمرصناعي لاستقبال إشارات التلفزيون، فإليك تفاصيل تردد قناة atv:

التردد: 10796

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة atv عبر عرب سات

إذا كنت تستخدم عرب سات بدلاً من نايل سات، فإليك تفاصيل تردد قناة atv عبر عرب سات:

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

مسلسلات atv التركية لعام 2023