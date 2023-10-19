طلع مش هو!! فيديو محمد صلاح في قضية فلسطين 2023 بالذكاء الاصطناعي يثير الجدال

بعد تداول الفيديو الخاص بمحمد صلاح عن قضية فلسطين يتساءل الكثير عن محتوى الفيديو بعد انتظار طال اكثر من 12 يوم وكان الجميع ينتظر كلمة محمد صلاح فخر العرب عن قضية فلسطين لكونه من أبرز الشخصيات العربية في المجتمع الأوروبي ولأنه يتابعه العديد من الناس داخل وخارج الوطن العربي لمعرفة محتوى فيديو محمد صلاح تابعوا معي هذا المقال:

فيديو محمد صلاح في قضية فلسطين 2023

قال محمد صلاح في الفيديو التي تم نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه ليس من السهل ابدا الاداء بتصريحات مثل هذه الأوقات العصيبة وقال ايضا شاهدنا في الايام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعد منذ أسابيع وقال إن جميع الارواح مقدسة ويجب توفير سبل حماية لها كما أنه قام بالتجديد على ضرورة أن تتوقف هذه المجازر في العائلات تتقطع ويجب السماح بتقديم الدعم الانساني لغزه فورا لان سكانها يمرون بأوضاع قاسية بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى واشار ايضا الى ان سكان غزة يحتاجون الى الغذاء والماء والدواء وقام بمناشدة جميع قادة العالم تتكلف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء وقام بختام المقطع بجملة يجب ان تسود الانسانية، كما انه تبرع محمد صلاح لجمعية الهلال الأحمر في مصر قد أعلنت عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الانجليزي بمبلغ مالي ضخم ولكن لم يذكر المبلغ لضحايا القطاع كما انه قال رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر ان محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم المساعدات لأهالي فلسطين