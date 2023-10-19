ثغرة جديدة هتعفيك من دفع فاتورة التليفون الارضي للشهر ده!!.. أعرفها حالًا مستني أيه؟

يبحث الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي حيث تم صدور فاتورة شهر أكتوبر 2023 ويمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات WE كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال الاتصال بالخط الساخن 19777 وفي السطور التالية نكشف خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي إلكترونيا عبر موقع الشركة بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يريد الكثير من المواطنين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات WE الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي وذلك لسداد الفاتورة وعد التعرض لتحويل الخط الأرضي إلى استقبال او انقطاع الخدمة أو الإنترنت ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي.

أولاً يجب الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي . للاستعلام عن فاتورة الخط الارضي الخاصة بشهر أكتوبر 2023 يجب ادخال رقم التليفون الأرضي مسبقاً بكود المحافظة. ثم يجب الضغط على زر الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي. ويمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي من خلال الاتصال بالخط الساخن وهو كالتالي

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يريد الكثير من المواطنين التعرف على أسهل الطرق التي يتم بها سداد الفاتورة مبكرًا قبل التعرض لغرامة في حالة التأخر في سداد الفاتورة وتبلغ قية الغرامة 10 جنيهًا مصريًا ويمكن سداد فاتورة التليفون الارضي من خلال الأماكن التالية :