رسميًا تأجيل مسلسل قيامة عثمان 133 حدادًا على أحداث فلسطين| كشف الموعد الجديد

شهدت الساعات الأخيرة الإعلان بشكل رسمي عن تأجيل عرض الحلقة 133 من مسلسل قيامة المؤسس عثمان، والتي تعد من الحلقات التي يترقبها ملايين من المشاهدين نظرًا للأحداث القوية التي جاءت في الإعلان الترويجي للحلقة الجديدة، بجانب الأحداث المثيرة التي جاءت في الحلقات الأولى من عرض الحلقة الخامسة، تابع الآمن موعد عرض الحلقة 133.

تأجيل عرض قيامة عثمان 133

وقد أشارت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان، أنه سوف يتم تأجيل عرض الحلقة 133 من المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة المؤسس عثمان، وذلك في إطار تطبيق الحداد على الأحداث القائمة في غزة خلال هذه الأيام، وهي الحلقة التي كان من المقرر عرضها في يوم الأربعاء الماضي، وهو الموعد الأسبوعي لعرض مسلسل قيامة عثمان على بعض القنوات الناقلة للمسلسل سواء في تركيا أو في الدول العربية كذلك.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

وقد أكدت قناة atv التركية أنه سوف يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة المؤسس عثمان، وهي الحلقة 133 يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعدما يتم انتهاء موعد الحداد المطبق في هذا التوقيت على مختلف القنوات الفضائية سواء التركية أو العربية، على أن يتم عرضها في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، ويتم عرض الحلقة في اليوم التالي الخميس على شاشة قناة الفجر الجزائرية العربية، كما تعرض من خلال شاشة قناة اليرموك الأردنية في يوم الخميس من كل اسبوع.