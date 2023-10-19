اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 … رابط مصر الرقمية وهذه الفئات المستحقة digital.gov.eg

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الشهور الماضية بأخبار التموين نظراً لارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، التي تعد من أكثر الأمور التي يترقبها ملايين المستفيدين من الدعم في مصر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

حيث يبحث عدد كبير من الاشخاص عن اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني لاضافة المواليد على بطاقة التموين تيسيراً على المواطنين وتجنب الذهاب إلى مكاتب التموين والازدحام والتكدس، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة أنه من المقرر أن يتم فتح بات التقديم في بداية نوفمبر 2023، وذلك لعدد من الفئات وهي :

الفئات المستحقة لاضافة المواليد

الأيتام وأبناء الشهداء.

أبناء حاملي كارت تكافل وكرامة .

ابناء حاملي كارت الخدمات المتكاملة .

أبناء اصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه.

رابط منصة مصر الرقمية لاضافة المواليد

وأكد الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص رابط الكتروني لاضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 وذلك لمساعدة عدد كبير من الأشخاص، وتوفير السلع والمواد الغذائية وإليكم خطوات الاضافة .