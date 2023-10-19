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أوعى تقرب من المنتجات دي “جدول الشركات الداعمة للقضية الإسرائيلية” 2023
الشركات الداعمة للقضية الإسرائيل من الصحيح أن هناك شركات عالمية كبرى، غالبًا أميركية، قد أعلنت دعمها المباشر والعلني لإسرائيل وقد قامت باستثمارات كبيرة فيها، ومع ذلك، يلاحظ أن هناك العديد من الشركات العالمية الأخرى ذات منشأ آسيوي تقوم بأنشطة تجارية في إسرائيل وتمتلك استثمارات كبيرة هناك، هذه الشركات تنشط في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك صناعة المجوهرات ومستحضرات التجميل والأدوية والتكنولوجيا.
الشركات الداعمة للقضية الإسرائيلية
التقرير الذي تم الإشارة إليه يشير إلى وجود تعاون تجاري واستثمارات بين العديد من الشركات العالمية وشركات موجودة في إسرائيل هذا التعاون يمكن أن يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الصناعات الدوائية والتكنولوجيا والصناعات العسكرية، إليكم بعض الأمثلة على هذا التعاون تشمل:
- شركة بوينغ: تعاونت مع إسرائيل بمختلف الطرق، بما في ذلك دعمها للجيش الإسرائيلي وتقديمها مساعدات مالية وتقنية، وتعتبر بوينغ من أكبر الشركات التي تدعم إسرائيل.
- شركة كوكاكولا: قامت بتقديم دعم لإسرائيل من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والاستثمارات.
- شركة إنتل: قامت بدعم إسرائيل من خلال تمويل مشروعات تكنولوجية وقامت ببناء مصنع جديد في إسرائيل.
- شركة أوراكل: أيضًا قدمت دعمًا ماليًا وتقنيًا لإسرائيل واستحوذت على شركات إسرائيلية.
- شركة HP (إتش بي): تبرعت بملايين الدولارات للجمعيات الخيرية الإسرائيلية واستثمرت مليارات الدولارات في الشركات الإسرائيلية.
- شركة مايكروسوفت: قدمت مساعدات مالية وتقنية سنويًا لإسرائيل.
- شركة جونسون آند جونسون: قدمت دعمًا لإسرائيل في مجال الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.