أوعى تقرب من المنتجات دي “جدول الشركات الداعمة للقضية الإسرائيلية” 2023

الشركات الداعمة للقضية الإسرائيل من الصحيح أن هناك شركات عالمية كبرى، غالبًا أميركية، قد أعلنت دعمها المباشر والعلني لإسرائيل وقد قامت باستثمارات كبيرة فيها، ومع ذلك، يلاحظ أن هناك العديد من الشركات العالمية الأخرى ذات منشأ آسيوي تقوم بأنشطة تجارية في إسرائيل وتمتلك استثمارات كبيرة هناك، هذه الشركات تنشط في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك صناعة المجوهرات ومستحضرات التجميل والأدوية والتكنولوجيا.

الشركات الداعمة للقضية الإسرائيلية

التقرير الذي تم الإشارة إليه يشير إلى وجود تعاون تجاري واستثمارات بين العديد من الشركات العالمية وشركات موجودة في إسرائيل هذا التعاون يمكن أن يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الصناعات الدوائية والتكنولوجيا والصناعات العسكرية، إليكم بعض الأمثلة على هذا التعاون تشمل: