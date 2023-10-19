تحميل pdf رابط كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 في العراق الدفعة القادمة من منصة مظلتي

يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة وتعد اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من ابرز المواضيع التي حظيت باهتمام كبير من جانب عدد كبير من المواطنين العراقيين، نظرا للاهمية البالغة لهذا البرنامج الحكومي الذي يقدم المساعدات المالية للفقراء والمحتاجين العائلات في العراق، ومن خلال المقال التالي عبر موقع البديل سوف يوضح لكم كافة تفاصيل برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحميل pdf رابط كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

صرحت الوقت الحالي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن اللجان المعنية على وشك الانتهاء من إعداد قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة المقرر ضمها إلى الدفعة السادسة من الرعاية الاجتماعية. وسيتم إرسال هذه القوائم إلى اللجان المنظمة للتحقق من مؤهلاتهم وبحسب مصدر مسؤول في الوزارة، فإن أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن عراقي تقدموا بطلبات الدعم المالي في الدفعة السادسة من الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة القادمة

يمكن الآن استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية النهائية عند إطلاقها رسميًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي في العراق.

ثم انتقل إلى إدارة الرعاية الاجتماعية.

ستجد خيار قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023م.

ثم اختر بيان الوجبة الأخيرة pdf.

ستظهر قائمة تتضمن الدفعة القادمة حدده لعرض الأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم بطاقة الهوية الوطنية.

في النهاية الضغط على زر الاستفسار لعرض النتائج.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

قد حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية لعام 2023 وهي كما يلي: