خطوات استخراج كعب عمل من الموبايل  عبر موقع “وزارة القوى العاملة” بالرقم القومي 2023

خطوات استخراج كعب عمل من الموبايل 2023 هناك عدد كبير من المواطنين الذين يبحثون عن كيفية الحصول على كعب عمل باستخدام هواتفهم المحمولة، وقد قامت وزارة القوى العاملة بتوفير هذا الخيار من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن للأفراد الدخول والتسجيل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الخاصة بالوزارة.

خطوات استخراج كعب عمل من الموبايل

إليك خطوات استخراج كعب العمل باستخدام الهاتف المحمول لعام 2023:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة .

. انقر على خدمة تسجيل راغبي العمل.

اختر خيار التسجيل لأول مرة.

قم بإدخال المستندات المطلوبة التالية: أصل شهادة المؤهل الدراسي. الرقم التأميني. بطاقة الرقم القومي.

حدد ما إذا كنت ترغب في العمل في الداخل أو الخارج.

استكمل عملية التسجيل وأرسل الطلب.

في اليوم التالي، قم بالتوجه إلى أقرب مكتب للعمل من مكان إقامتك لإكمال الإجراءات.

خطوات استخراج كعب عمل 2023

إليك الخطوات اللازمة لاستخراج كعب العمل لعام 2023: