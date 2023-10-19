عاجل “موقف محمد رمضان في قضية فلسطين” يثير الجدال بعد تداول مقاطع الفيديو

موقف محمد رمضان في قضية فلسطين الفنان المصري محمد رمضان نشر فيديو حيث أعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، في الفيديو وجه رسالة قوية وحازمة إلى جميع الجيوش والحكومات العربية.

موقف محمد رمضان في قضية فلسطين

محمد رمضان دعا النشطاء الذين يسعون لنشر قضية فلسطين باللغة الإنجليزية للجمهور العالمي إلى التركيز على تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتوجيه نداء للمجتمع الدولي، خاصة لدى الشعوب والحكومات العربية وجيوشها، وأكد أن الدول العربية تمتلك القوة والإمكانيات اللازمة للتحرك والتصدي للتحديات التي تواجهها فلسطين.

في الفيديو، أشار محمد رمضان إلى ضرورة نقل صوت الشعب العربي إلى العالم الخارجي وقال: “نحن نرغب في أن يصل صوتنا إلى العالم الخارجي، وبالتالي صوتنا يصل إلى بلادنا، بلادنا تمتلك جيوشًا وأسلحة، ونحن نستثمر في شراء الأسلحة بينما نتركها جانبًا حتى تكون متاحة للدفاع والاستخدام عند الضرورة، هل يجب علينا أن ننتظر حتى يأتي وقت استخدام أسلحتنا وجيوشنا؟”.

شدد الفنان المصري على أن الشعب العربي ليس بحاجة إلى المساعدة من الغرب للدفاع عنه، واعتبر أن هذا النهج هو “تجنب المسؤولية”، مؤكدًا على أهمية أن يتحرك الشعب العربي بنفسه للدفاع عن حقوقه وأمنه.

قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي على الأرض والبحر والجو منذ اندلاع حملة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، هذه الحملة واجهت رد فعل إسرائيلي من خلال حملة “السيوف الحديدية”، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على قطاع غزة، يقيم في القطاع أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2006.