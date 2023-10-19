وأنت مكانك من غير وقت ولا مجهود “طريقة حجز موعد في التأمين الصحي” عبر الموقع الرسمي للوزارة

تم الاعلان من قبل وزاره الصحة والسكان عن تفعيل نظام حجز موعد الكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي لعام 2023 وذلك وفقا للتخصصات المختلفة في محور المساهمة في منع الازدحام بالعيادات وقد تم الاشارة الى رابط للحجز الكترونيا بعدد من العيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي وقد وصلت الى 24 عياده تقريبا لمعرفة رابط الحجز وخطواته تابعوا معي هذا المقام.

طريقة حجز موعد في التأمين الصحي

يتم التساؤل من قبل العديد من المواطنين عن طريقه الحجز الكترونيا عن عيادات التأمين الصحي لعام 2023 لمعرفة رابط الحجز وطريقة الحجز تتبع معي النقاط التالية:

قم بالدخول الى موقع التأمين الصحي.

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

اضغط على الايقونة الخاصة بالانتفاع من التأمين الصحي.

سيتم عند ظهور بيانات المواطن الراغب في الحجز إلكترونيًا لعيادات التأمين الصحي

سيتم فورا ظهور الرقم التأمينية للمريض.

سيتم فورا اختيار تاريخ الكشف الطبي والمستشفى التي قمت بتحديدها لإجراء الفحص والطبيب المكلف بالفحص الطبي.

ارقام حجز عيادات التأمين الصحي

تم الكشف من قبل وزاره الصحة والسكان عن أرقام محددة لحجز مواعيد كشف طبي الخاص ب عيادات التأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية وهو رقم 0225743324 او رقم 0 2 2 5 7 5 4 2 2 6 ويكون ذلك بمدة ساعتين وبشكل يومي من الساعة 4:00 عصرا وحتى الساعة 6:00 مساء، كما قالت وزارة الصحة والسكان أن على الراغب في حجز موعد يقوم بالاتصال وإدخال بياناته وسيتم فورا الحصول على موعد للكشف الطبي والمكان من خلال رسالة نصية يتم إرسالها من قبل الوزارة على الهاتف وقد اكدت انه من الضروري املاء الرقم الخاص بالهاتف والبيانات المتعلقة الراغب في الحجز بشكل صحيح وكامل لضمان تقديم الخدمة الصحية.