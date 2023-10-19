نزلت حالًا “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة والأخيرة 2023 بالعراق

يتم البحث من قبل العديد من المواطنين العراقيين عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعن المستحقين لها وكيفية التقديم برعاية الاجتماعية لمعرفة البحث عن أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الكترونيا وكيفية التقديم إلكترونيا ومعرفة الاوراق والشروط المطلوبة لها تابعوا معي هذا المقال.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تم الكشف من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 حيث كانت الوزارة تتلقى نحو 300 ألف طلب الدفعة الاجتماعية الحالية في إطار مبادرة حكومية لمساعدة جميع الأسر التي تحتاج الى الدعم بالعراق، حيث أنه يمكن لأي شخص الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 من خلال النقاط التالية: