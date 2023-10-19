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نزلت حالًا “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة والأخيرة 2023 بالعراق
يتم البحث من قبل العديد من المواطنين العراقيين عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعن المستحقين لها وكيفية التقديم برعاية الاجتماعية لمعرفة البحث عن أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الكترونيا وكيفية التقديم إلكترونيا ومعرفة الاوراق والشروط المطلوبة لها تابعوا معي هذا المقال.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
تم الكشف من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 حيث كانت الوزارة تتلقى نحو 300 ألف طلب الدفعة الاجتماعية الحالية في إطار مبادرة حكومية لمساعدة جميع الأسر التي تحتاج الى الدعم بالعراق، حيث أنه يمكن لأي شخص الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 من خلال النقاط التالية:
- قم أولا بفتح متصفح الويب الخاص بك من على جهازك المحمول.
- قم بالانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.
- قم بالدخول الى الموقع ثم ابحث عن قسم تقديم منصة مظلتي الوجبة التاسعة وقم بالنقر عليه.
- ستظهر لك صفحة جديدة انتقل الى الصفحة حتى تجد قسم الرعاية الاجتماعية.
- ستجد أمامك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية قم بالنقر عليه.
- ستظهر لك الصفحة الجديدة التي تحتوي على نموذج اضف المعلومات المطلوبة قم بإدخال المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح في القوائم المخصصة لها.
- بعد ان تكتمل من إدخال جميع المعلومات المطلوبة منك انقر على زر استعلام عن اسماء المشمولين الجديد ستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين وأسماء في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.