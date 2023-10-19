هل فيديو محمد صلاح بالذكاء الاصطناعي ؟.. خبير علمي يُعلن عن حقيقة الأمر بعد إثارة الجدال

هل فيديو محمد صلاح بالذكاء الاصطناعي في الأيام الأخيرة، انتظرت الجماهير بفارغ الصبر تعليق النجم محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية والمأساة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

هل فيديو محمد صلاح بالذكاء الاصطناعي

هذا الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع يثير بالفعل بعض التساؤلات حول مدى صدقه ومدى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجه.

والملاحظات التي أشار إليها فهمي شمس الدين تشير إلى بعض الجوانب الغريبة في الفيديو، مثل عدم حركة العينين بشكل طبيعي وتغيير في لغة الجسم واللغة اللفظية التي يستخدمها محمد صلاح عادة.

إذا تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج هذا الفيديو، فإنها تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على صدق المعلومات والرسائل التي يتم نقلها.

من المهم أن نكون حذرين عند مشاهدة مثل هذه الفيديوهات والتحقق من مصدرها ومصداقيتها، إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل غير مشروع أو مضلل لإنتاج معلومات مزيفة، فإن ذلك يمكن أن يكون ضارًا ويؤثر على قدرتنا على التمييز بين الواقع والتلاعب.

فيديو محمد صلاح

صحيح، محمد صلاح هو لاعب كرة القدم المصري الشهير ونجم نادي ليفربول الإنجليزي. لديه شعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتويتر، حيث يتابعه ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، محمد صلاح حقق العديد من الإنجازات في مجال كرة القدم، وحصل على جوائز مهمة تؤكد مدى نجاحه وموهبته، يعد مثالًا للشباب في العالم العربي ومصدر إلهام للكثيرين.