من حقك تعرف “ما هي الشركات الداعمة للقضية الفلسطينية”.. قاطع المنتجات الداعمه للكيان الصهيوني

لقد قامت العديد من الشركات في الفترة الاخيرة الدعم للقضية الفلسطينية كما قام العديد من الشركات لدعم القضية الإسرائيلية ولذلك تمت المقاطعة من قبل الناس الكثير من الشركات الداعمة للقضية الإسرائيلية وتبديلها بمنتجات محلية داعما للقضية الفلسطينية لذلك يتم البحث من قبل العديد من الناس عن الشركات الداعمة لها لمعرفة الشركات الداعمة للقضية الفلسطينية تابعوا معي هذا المقال.

ما هي الشركات الداعمة للقضية الفلسطينية

تم التبرع من قبل شركة ماجد الفطيم بمبلغ 30 مليون جنيه لضحايا الهجوم الاسرائيلي لتقديم الدعم لهم، اعلنت شركة دومتي للصناعات الغذائية التعاون مع بنك الطعام المصري مؤسسة مصر الخيرية في مبادرة إغاثة الشعب الفلسطيني كما دعت شركة دومتي جميع الشركات للانضمام في المشاركة معها لإغاثة الشعب الفلسطيني وقد غيرت سورة الملف الشخصي للصفحة الرسمية الخاصة بها على مواقع تواصل اجتماعي الى صوره غزة بجانب العلامة التجارية للشركة، وقد تم الإعلان من قبل شركة كرم الشام عن وقف جميع العروض على الوجبات التي تحتوي على منتجات بيبسي او كوكاكولا وأنها قد تم حذف تلك المنتجات من القائمة الخاصة بها، وكان ذلك دعما لحملات المقاطعة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انباء بشان دعم شركتي بيبسي وكوكاكولا للكيان الصهيوني مع العلم انه لا يوجد بيان رسمي من الشركتين حتى الآن يؤكد ذلك، وتم الاعلان من قبل شركة ماكدونالدز السعودية عن تبرعها بمبلغ 2 مليون ريال سعودي لأهالي غزة المتضررين وتم التأكيد ان تبرع وكيل ماكدونالدز في اسرائيل بواجبات لجنود الاحتلال تصرف فردي ولا علاقة لشركة ماكدونالدز السعودية بذلك.