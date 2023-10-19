ثغرة الحصول على جواهر من برنامج الحلم 2023 والعملات .. تابع وتعرف على التفاصيل

يبحث الكثير من المشاهدين والمتابعين لمسابقة الحلم عن ثغرة الحصول على جواهر من برنامج الحلم 2023 حيث يقدم برنامج الحلم الإعلامي الشهير “مصطفى الآغا” ويحصل الفائزون على العديد من الجوائز المالية أو الذهب ويمكن الحصول على جواهر الذهب من خلال برنامج الحلم في موسمه الأخير ويعرض البرنامج كل أسبوع عبر قناة MBC السعودية وفي السطور التالية نكشف عن ثغرة الحصول على جواهر من برنامج الحلم 2023 وكذلك طريقة التقديم من جميع البلاد العربية.

ثغرة الحصول على جواهر من برنامج الحلم 2023

تعتبر مسابقة الحلم من أقدم المسابقات العربية الشهيرة التي يتم عرضها منذ سنوات عبر قناة إم بي سي ، كما تم اتاحة تطبيق مسابقة الحلم مؤخرًا والذي من خلاله يمكن الحصول على ثغرة الحصول على جواهر من برنامج الحلم 2023 وذلك طريق الخطوات التالية :

أولا يجب تحميل وتثبيت برنامج الحلم عبر هاتفك. ثم يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة. ثم يجب اختيار بطاقة عشوائية من الجواهر والعملات المعدنية في التطبيق. ثم يظهر على الشاشة العملات والجواهر التي تم اختيارها واضافتها لحسابك. يتم تجميع كافة العملات والتي تؤهل المتسابق للحصول على الجائزة الكبيرة والكثير من السبائك الذهبية.

كيفية التقديم على مسابقة الحلم

يمكن التقديم على مسابقة الحلم من خلال ارسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو Dream على الأرقام التالية حسب البلد الذي تعيش به.