موقف فخر العرب محمد صلاح في القضية الفلسطينية ودعمه الشديد لها!!.. شاهد الفيديو

موقف فخر العرب محمد صلاح في القضية الفلسطينية يمتلك النجم المصري محمد صلاح، الذي يلعب للمنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، العديد من المواقف الوطنية التي تعبر عن دعمه للقضية الفلسطينية وقضايا أخرى ذات طابع وطني، على الرغم من التعرض لانتقادات في الأيام الأخيرة بسبب مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، إلا أن مواقفه تظهر بوضوح وتعبر عن دعم قوي ولا تحتاج إلى تفسير أو جدال.

موقف فخر العرب محمد صلاح في القضية الفلسطينية

أعلنت منظمة الهلال الأحمر المصري أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قدم دعمًا للشعب الفلسطيني لمواجهة تداعيات الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي الأخير، وقال رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن محمد صلاح تبرع بالفعل لدعم فلسطين وتواصل مع المنظمة من خلال وكيل أعماله، وأشار إلى أن هذا التبرع ليس غريبًا على صلاح، حيث شارك في العديد من الأنشطة الإنسانية داخل مصر وخارجها.

مواقف صلاح الداعمة

تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات حادة من قبل الجمهور والإعلام الإسرائيلي بسبب تصرفه خلال فترة تواجده مع فريق بازل السويسري في مباراة أمام مكابي تل أبيب.

في تلك المباراة، رفض محمد صلاح مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب واكتفى برفع يده للتحية بدلاً من المصافحة، مما أثار حفيظة الجمهور والإعلام الإسرائيلي.

هذا التصرف أثار جدلاً واسعًا في إسرائيل وأدى إلى تصاعد التوتر بين صلاح والمشجعين الإسرائيليين، بالإضافة إلى ذلك، بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية انتقدت صلاح بسبب تلك الحادثة وحتى طالبت بعدم نقله إلى نادي روما الإيطالي في وقت سابق.