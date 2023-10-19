كم نصيب الفرد في التموين شهر نوفمبر 2023 “بشرى سارة للكل” 100 جنية للبالغين و75 للأعمار الصغيرة

يتساءل الكثير من الناس لقرب نهاية شهر أكتوبر عن نصيب الفرد في التموينية لأصحاب البطاقات التموينية العائلية لشهر نوفمبر عام 2023 كما انه تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة عن زيادة نصيب الفرد على البطاقة التموينية وذلك أيضا بعد انخفاض الأسعار وزيادة السلع التموينية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرفة نصيب الفرد في التموين تابعوا معي هذا المقال.

كم نصيب الفرد في التموين شهر نوفمبر 2023

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر نوفمبر عام 2023 يبلغ 50 جنيه يحصل بها المواطن على السلع الأساسية المتوفرة ضمن السلع التموينية وقد اعلنت وزاره التموين والتجارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على فيسبوك إنه لا صحة لما يتم تداوله حول زيادة نصيب الفرد على البطاقة التموينية كما انه يقوم المواطنين بالبحث حتى يتم صرف السلع التموينية بداية من يوم واحد لشهر نوفمبر عام 2023 ويستمر صرف السلع حتى نهاية الشهر ويكون نصيب الفرد 50 جنيه يحصل بها على زجاجة زيت 800 جرام وكيلو سكر وذلك يكون حتى الفرد الرابع على البطاقة أما الفرد الخامس وباقي الأفراد تكون حصتهم 25 جنيه فقط بحيث لا تتعدى البطاقة الواحدة أربع زجاجات زيت و6 كيلو سكر، وقد أتاحت وزاره التموين والتجارة الداخلية ما يزيد عن 32 سلعة تموينية متوفرة بجميع المجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات كما وفرت وزارة التموين السلع بأسعار منخفضة ويتم صرف السلع الأساسية مثل الزيت والسكر وطالب الكثير من المواطنين بتوفير الأرز على بطاقة التموين نظرا لارتفاع سعره بالأسواق في الفترة الحالية.