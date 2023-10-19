بعد فتح التسجيل “من حقك تعرف أخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023” عشان تاخد الـ 1000ج

بعد التصريحات الأخيرة الخاصة بمنحة العمالة الغير منتظمة وبعد تمديد الفترة المسموحة بالتقديم في العمالة الغير منتظمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم البحث من قبل العديد من المواطنين عن كيفية التسجيل في المنحة وعن اخر مواعيد التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عام 2023 لمعرفة اخر المواعيد وكيفيه التسجيل وشروط التسجيل تابعوا معي هذا المقال

أخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

تم تمديد الفترة المسموحة بتقديم العمالة الغير منتظمة كما انه كان ذلك تطبيقا لتوجيهات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد وافق عليها خلال حفل عيد العمال التي تمت إقامته بمحافظة الشرقية يوم 1 مايو لعام 2023 ومن أهم القرارات التي اتخذها هي صرف مساعده ماليه بقيمه 1000 جنيه للأفراد المستحقين من العمالة الغير منتظمة.

خطوات الاستعلام عن منح العمالة الغير منتظمة

يتم التساؤل من قبل العديد من الناس عن طريقه الاستفسار عن منحه العمالة الغير منتظمة لعام 2023 التي قدمتها الوزارة العامة للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة في العمل لمعرفة كيفية الاستعلام تتبع معي النقاط التالية: