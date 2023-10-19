نزول كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 العراق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن تجهيز جميع كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الأخيرة التي تضمن الدفعة السادسة للرعاية، ناهيك عن أن هذه القوائم يتم إرسالها عبر المواقع المخصصة لعرضها، من أجل التسهيل على جميع المستفيدين في معرفة أسمائهم، هذا وأن عدد الطلبات الذين تقدموا إلى المساعدات بلغوا نحو 300 ألف مواطن، من حصولهم على الدعم المالي ضمن الدفعات المؤهل صرفها في جميع محافظات العراق.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يجب القيام بإتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، كما على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

كذلك يجب التوجه إلى الرعاية الاجتماعية.

ثم بعدها يتم تحديد الدفعة والوجبة الخاصة بالرعاية.

العمل على إدخال تفاصيل المستفيد مثل رقم الهوية واسم المتقدم بالكامل.

الضغط على أيقونة “استعلام”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

تتمثل شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق، بما يشمل الوجبة الأخيرة، كما على النحو التالي:-