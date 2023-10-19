“من هنــا” تحميل أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي .. جدول المشمولين بالبرنامج

بعد الزيادة التي تم وضعها من قبل وزاره المالية يتساءل الكثير من المواطنين عن تحميل اسماء المقبولين في برنامج تكافل وكرامة لعام 2023 عن طريق الرابط الخاص ببرنامج تكافل وكرامة ولمعرفة كيفية تحميل اسماء المقبولين وشروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة لعام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

تحميل أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2023

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع موقع الكتروني للاستعلام عن اسماء المقبولين للحصول على معاش تكافل وكرامة وتم ذلك في المبادرة الخاصة بحياة كريمة لرفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا بكافة المحافظات المصرية ولمعرفه طريقه تحميل اسماء المقبولين في البرنامج ومعرفه الرابط الجديد الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي نقاط التالية:

قم بالدخول على موقع وزاره التضامن الاجتماعي.

اختر ايقونة معاش برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

قم بإدخال كفه بيانات الشخص الراغب في الحصول على المعاش الشهري.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك بمكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمنطقتك.

بعد ذلك قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالبطاقة الشخصية المكون من 14 رقم.

وسيتم فورا ظهور كافة المعلومات والبيانات المراد الاستعلام عنها.

قيمة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة

بعد الزيادة الشهرية التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه سيتم حصول المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على زيادة تصل إلى 25% ليكون الحاصل على 500 جنيه أصبح بعد الزيادة معاشه 652 جنيه شهريا،أما من كان يحصل على 450 جنيه فأصبح بعد الزيادة 562 جنيه شهريا، ومن كان يحصل على 450 جنيه اصبح معاشه بعد الزيادة 562 جنيه، وأصبح المعاش 437 جنيه بعد الزيادة لمن كان معاشه 350 جنيه.