سجلت ولا أيه “آخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة “.. هتاخد 4000 جنية شهري 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن آخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة أنه سيتم اضافة أسر جديدة للحصول على معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة وذلك حسب قرارات الرئيس السيسي الجديدة وسيتم اضافة أكثر 900 ألف أسرة جديدة وتخصيص أكثر من 5 مليار جنيه من صندوق الدولة لصرف معاشات تكافل وكرامة الجديدة وفي السطور التالية نكشف عن آخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة وطريقة التسجيل.

آخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة

ازدادت عمليات البحث في الأيام الماضية عبر جميع محركات البحث عن آخر موعد للتسجيل في تكافل وكرامة حيث يستمر التقديم حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري وذلك عن طريق تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بمكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة التابع لها وإليكم جميع الأوراق المطلوبة :

صورة بطاقة الرقم القومي سارية لجميع أفراد الأسرة أكبر من 18 عام. صورة شهادة ميلاد حديثة للأبناء. قسيمة الزواج أو الطلاق. صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة. قيد مدرسي للأبناء بالمدارس وقيد جامعي للأبناء بالجامعات. صورة كشف الإعاقة من الوحدة الصحية. صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب. صورة شهادة الهجر في حالة الانفصال. صورة إقرار الوصاية على الأيتام. صورة شهادة السجن في حالة تعرض الأم أو الأب للسجن.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

أعلنت وزارة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عن شروط التسجيل في تكافل وكرامة وهي كالتالي :