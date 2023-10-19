عاجل “حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023” هتقبض 1000 جنية زيادة الشهر الجديد دة .. أحسب قبضك كام

حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023 يشغل موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 تفكير الكثير من المواطنين البالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، خصوصًا بعد الإعلان عن زيادة جديدة تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الرئيس السيسي.

حقيقة زيادة معاشات نوفمبر 2023

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023. وفقًا لهذا الجدول، سيتم صرف المعاشات على مراحل خلال الأيام الخمسة الأولى من نوفمبر 2023. إليكم تفصيل الجدول:

يومي 1 و2 نوفمبر: سيتم صرف المعاشات للفئة التي تستلم معاشًا يزيد عن 1000 جنيه، بما في ذلك الزيادة الجديدة.

يومي 3 و4 نوفمبر: سيتم صرف المعاشات للفئة التي تستلم معاشًا يزيد عن 2000 جنيه، مع الزيادة الجديدة الممنوحة.

يومي 5 و6 نوفمبر: سيتم صرف المعاشات للفئة التي تستلم معاشًا يزيد عن 3000 جنيه، وتشمل الزيادة الجديدة.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

تقدم وزارة المالية عدة وسائل لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023 لمواطنيها الذين يعتمدون على هذه المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يمكن لأصحاب المعاشات صرفها من خلال الوسائل التالية: