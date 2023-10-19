بسرعة يلا عشان تاخدها على المفتاح “شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر” 2023
يبحث الكثير من الشباب خلال الساعات الماضية عن كيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر وقد أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن شروط وتفاصيل حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر بالإعلان 18 وتسعى الكثير من الأسر المصرية للتعرف على كافة التفاصيل من مساحة الشقق أو الاسعار والأماكن وشروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر ومن خلال السطور التالية نتعرف على كافة تفاصيل حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر
شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر
أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري عن بداية حجز شقق الاسكان الاجتماعي في الربع الأخير من عام 2023 أو بداية عام 2024 وذلك لمحدودي الدخل وسيتم طرح شقق تتراوح بي 75 إلى 90 متر ويتم طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط تبدأ من 15 ألف جنيه مقدم ويمكن التقسيط على 30 سنة كحد أقصى وإليكم شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي :
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام.
- يجب تقديم ما يثبت اقامته داخل المحافظة التي تريد وحدتك السكنية بها أو عملك في المحافظة نفسها.
أين توجد شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة ؟
بعد التعرف على موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي في مصر وشروط التقديم عليها يريد الكثير من المواطنين التعرف على أماكن تواجد شقق الاسكان الاجتماعي والتي توجد في كافة محافظات الجمهورية وكافة المدن الجديدة التي تم إقامتها خلال السنوات الماضية وهي :
- شقق الاسكان الاجتماعي في أكتوبر الجديد.
- شقق الاسكان الاجتماعي في المنصورة الجديدة.
- شقق الاسكان الاجتماعي في دمياط الجديدة.