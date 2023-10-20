الان ثبت تردد قناه أبوظبي الرياضيه AD Sports 2023 الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعه في السوبر ليج

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية الناقلة لمباراة الأهلي، وسيمبا التنزاني ، حيث يبحث جمهور كرة القدم وعشاق المارد الأحمر عن القنوات التي تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في أولى مبارياتهما في بطولة السوبر الأفريقي، وقد زادت التساؤلات حول تردد قناة أبوظبي الرياضية بعد إعلانها عن حصولها على حقوق بث مباريات السوبر ليج، و في هذا المقال، سنقدم لكم تردد القناة على النايل سات، من أجل المساهمة في الضبط ومشاهدة المباراة بجودة عالية HD.

تردد قناه ابوظبي الرياضيه.

في الوقت الحالي، هناك اهتمام متزايد بتحديد تردد قناة أبوظبي الرياضية، حيث ستقوم القناة بنقل مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي أمام سيمبا التنزاني في بطولة السوبر الأفريقي 2023، وتمتلك قنوات أبوظبي الرياضية حقوق بث مباريات السوبر الأفريقي، ومن المتوقع أن تنقل المباراة على شاشتها. لذا، يتعين على الجماهير البحث عن التردد الصحيح لقناة أبوظبي الرياضية من أجل مشاهدة المباراة.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي ضد سيمبا من المقرر أن تقام غدًا الجمعة، الموافق 20 أكتوبر 2023. ستقام المباراة في ملعب دار السلام، معقل الفريق التنزاني. سيتم بدء المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. يجب الإشارة إلى أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا ستقام في 24 أكتوبر 2023 على ملعب ستاد القاهرة الدولي. إذا نجح الأهلي في تجاوز سيمبا، سيلتقي الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتليتيكو في دور نصف النهائي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاصبالقناة: 12091

المعدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 المفتوحة