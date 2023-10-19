٢٥ باكو بس .. مقدم حجز قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في ٨ مدن جديدة//اللي هيقدم هياخد التخصيص
مقدم حجز قطع أراضي الإسكان، واحدة من هذه المبادرات الذي صُمّم لتسهيل عملية حجز قطع الأراضي الإسكانية المتاحة للمواطنين، بموجب هذا المقدم، يتمكن المواطنون من تسجيل اهتمامهم بشراء قطعة أرض والتواصل مع الجهات المختصة بسهولة يُطلب منهم تقديم المعلومات اللازمة والوثائق المطلوبة لتأكيد هويتهم ومطابقتها للشروط المحددة للحجز.
مقدم حجز قطع أراضي الإسكان
تم تحديد متطلبات حجز قطع الأراضي السكنية التي عرضتها وزارة الإسكان على أن تكون قيمة الحجز 350 ألف جنيه للأراضي ذات المساحات الأكثر تميزًا والتي تتراوح بين 405 و 1050 متر مربع، و 100 ألف جنيه للأراضي ذات المساحات تصل إلى 600 متر مربع، و 25 ألف جنيه للأراضي ذات المساحات المتوسطة والبالغة 205 متر مربع، وبالنسبة لشروط حجز مقدم حجز قطع أراضي الإسكان، تنص كراسة الشروط على أن المتقدم يجب أن يكون مواطنًا مصريًا طبيعيًا ولا يمكن للكيانات القانونية مثل الشركات أو المؤسسات التقدم للحجز، كما يتاح للأسرة – الزوج والزوجة والأطفال القصر – التقدم لحجز قطعتين أراضي تميز في مدينة واحدة أو مدينتين من المدن المعلن عنها كحد أقصى، دون الحاجة للتقدم لحجز قطع أراضي سكنية أخرى تكون في فئة متميزة أو متوسطة، وفي حالة تجاوز هذا الحد وقدم كل من الزوج والزوجة للحجز أكثر من قطعتين أراضي في مدينة واحدة أو أكثر، سيتم إلغاء القطع الزائدة.
أسعار أراضي الإسكان الاجتماعي 2023
سنستعرض لكم أسعار الأراضي بالتفاصيل:
- المدن ذات الأسعار الأعلى: بني سويف الجديدة، سعر المتر يبلغ 3435 جنيهًا أسيوط الجديدة سعر المتر يبلغ 3240 جنيهًا، سوهاج الجديدة سعر المتر يبلغ 2825 جنيهًا، أسوان الجديدة سعر المتر يبلغ 2470 جنيهًا، علاوة على ذلك، تتراوح مساحة الأراضي المتميزة من 405 مترًأ إلى 635 مترًا.
- المدن ذات الأسعار المميزة: أسيوط الجديدة سعر المتر يتراوح بين 1080 جنيهًا و2140 جنيهًا، ناصر غرب أسيوط سعر المتر يبلغ 2805 جنيهًا، سوهاج الجديدة سعر المتر يبلغ 2705 جنيهًا، قنا الجديدة سعر المتر يبلغ 2210 جنيهًا.
- المدن ذات الأسعار المتوسطة:بني سويف الجديدة سعر المتر يبلغ 1720 جنيهًا، أسيوط الجديدة سعر المتر يبلغ 2015 جنيهًا، سوهاج الجديدة سعر المتر يبلغ 1915 جنيهًا، قنا الجديدة سعر المتر يبلغ 1840 جنيهًا.