موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة الثالثة الموسم الخامس… صراع مع عدو جديد والقنوات العارضة

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة الثالثة الموسم الخامس، من أهم المسلسلات التي حققت أعلى نسب مشاهدة خلال السنوات الأخيرة ليبقى اسمه على مدار سنوات وسنوات وخلال الأيام الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان لما فيها من أحداث شيقة يترقبها الملايين من المشاهدين، استطاع المسلسل بعد عرض المواسم الأربعة الماضية أن يحتل قوائم محركات البحث ، ومن خلال خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة الثالثة ….

يتساءل عدد كبير من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة عن موعد عرض المؤسس عثمان، خاصة بعد أن تم عرض البرومو التشويقي للموسم الخامس ويتوقع عدد كبير من المشاهدين أن تشهد الحلقة المزيد من الصراعات مع العدو الجديد الذي ظهر لعثمان ويسعى أن ينال من الدولة العثمانية، وحالة عثمان السيئة التي تعرض لها بعدما علم بخبر مرض زوجته الذي لا يجد له علاج حتى الآن وعجز عنه الأطباء، إلا أنه ظل يواجه الكثير والكثير من الصراعات كي ينقذ الدولة العثمانية من بطش المغول والتتار والخطط التي وضعها لكي يهزم أعدائه وهذا ما جعل عدد كبير من المشاهدين يترقبون عرض الحلقات الجديدة أولاً بأول .

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الخامس

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل عثمان الجزء الخامس على عدد من القنوات الفضائية وأبرزها قناة اليرموك والفجر وقناة atv التركية، التي أعلنت عن عرض مسلسل قيامة عثمان على شاشتها في يوم الأربعاء من كل أسيوع في تمام الساعة الثامنة مساءً ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية ظهراً.