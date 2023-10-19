الحكومة تزف بُشرى سارة لهؤلاء المواطنين.. صرف 1000 جنيه أساسي و600 جنيه زيادة فورية

تدعم الحكومة المصرية العديد من المواطنين والفئات الأقل دخلاً وذات معاناة اقتصادية بحته، بدعهم ماديًا من خلال الزيادات التي يتم تطبيقها من وقت إلى أخر، ومن أهمها معاش تكافل وكرامة، الذي يتم صرفه يوم 15 من كل شهر، على أن يكون الشهر المقبل شامل الزيادة المقررة من قبل رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن قيمة الزيادة بلغت نحو 600 جنيه دفعة واحدة، يتم صرفها لجميع المستفيدين، على أن من يحصل على راتب قدره 1000 جنيهًا يبلغ معاشه بعد الزيادة إلى 1600 جنيه.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها من أجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما يلي:-

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الضغط مباشرة على زر “الاستعلام”.

ليتم القيام بإدخال اسم المستفيد والرقم القومي.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

وعندها يُعرض جميع التفاصيل الخاصة بالمعاش.

مستندات التقديم في معاش تكافل وكرامة 2023

هناك مجموعة من المستندات الهامة من أجل التقديم على معاش تكافل وكرامة، وفقًا للأتي:-