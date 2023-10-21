هل تقبل كفالة العسكري في بنك التنمية 1445 ؟

تسائل عدد كبير من الأشخاص عن ما اذا كانت تقبل الكفالة الخاصة بالعسكري في بنك التنمية الاجتماعية السعودي، وفي هذا الصدد فقد حرص البنك على توضيح التفاصيل كاملة، ونستعرض ما تم الكشف عنه في هذا الصدد.

هل تقبل كفالة العسكري في بنك التنمية

وقد أجاب بنك التنمية الاجتماعية على سؤال هل تقبل كفالة العسكري في بنك التنمية والذي تقدم به أحد العملاء، بأنه نعم يتم قبول كفالة العسكري بشكل طبعي، وذلك لكون أحد أهم شروط الكفالة في بنك التنمية هو أن يكون موظف في القطاع الحكومي وبالتالي يمكن قبول العسكري أو المدني.

وقد نوه البنك أنه لا يوجد فائدة مباشرة من البنك، ولكن يمكن أن يحصل الكفيل في هذه الحالة على فائدة أو عائد مادي من المقترض مقابل الموافقة على كفالته ويكون الأمر بشكل ودي فيما بينهم.

شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية

وقد حدد بنك التنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من الشروط الهامة، والتي يجب توافرها في الكفيل في بنك التنمية، والتي تتمثل فيما يلي: