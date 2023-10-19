خطوات تسجيل اختبار قدرات جامعة الكويت والشروط اللازمة 2023

تعد جامعة الكويت من أفضل الجامعات في الخليج العربي، حيث أنها تعمل على تقديم مجموعات مختلفة ومتنوعة من البرامج الأكاديمية في العديد من التخصصات، ولالتحاق الطلاب بهذه الجامعة لا بد من نجاحهم في اختبارات القدرات، بغرض معرفة مستوي المهارات الأولية عند الطلاب، وفي هذا المقال سنتحدث عن اختبار قدرات جامعة الكويت 2023-2024.

تسجيل اختبار قدرات جامعة الكويت

هذه الاختبارات التي تقدمها جامعة الكويت تكون اختبارات موحدة لجميع الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة أو أصحاب الصف الثاني عشر، وهذه الاختبارات تكون من 4 اختبارات فرعية، وهذا لتسجيل الاختبارات الخاصة بالقدرات بجامعة الكويت للعام الجاري 2023م، وهم:

امتحان اللغة العربية ومن خلاله يعرف مستوى الطالب في الإملاء والصرف والنحو.

امتحان اللغة الإنجليزية ومن خلاله يعرف مستوى الطالب في الكتابة والاستماع والقواعد.

امتحان الرياضيات من خلاله يعرف مستوى الطالب في حل المسائل الهندسية والجبرية.

امتحان العلوم من خلاله يعرف مستوى الطالب في معرفته للظواهر والنظريات في الفيزياء والكيمياء والأحياء.

شروط التسجيل في اختبار القدرات جامعة الكويت 2024

لا بد من وجود بعض الشروط في الطلبة الراغبين في تقدم الاختبارات القدرات في جامعة الكويت 2024، حتى يستعدوا للدراسة الجامعية، وفيما يلي سنتحدث عن هذه الشروط: