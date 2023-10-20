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توقيت وموعد بداية الترم الثاني 2023 في المملكة والتسجيل في منصة مدرستي
الترم الثاني يعتبر فرصة للطلبات والطلاب حتى يقوموا بمراجعة المواد استعدادًا للامتحانات النهائية، وعندما يقوم الطلاب بالتسجيل في منصة مدرستي تعتبر من أفضل القرارات التي يتخذها، وفيما يلي نتحدث عن موعد بداية الترم الثاني.
موعد بداية الترم الثاني 2023 في المملكة
قسم العام الدراسي ل 3 فصول دراسية في المملكة العربية السعودية، وكل فصل يأخذ 13 أسبوع، حيث أن الترم الثاني في السعودية للعام الدراسي يبدأ 26 نوفمبر 2023 وهو الموافق يوم الأحد، ويظل حتى 22 فبراير 2024 وهو الموافق الخميس، والطلاب الذين لم يستطيعوا تحصيل درجات عالية في الترم الأول يكون لديهم الفرصة لتحصيلهم في الترم الثاني، فيجب علي هؤلاء الطلاب بذل جهد كبير لتحصيلهم درجات أعلى.
خريطة العام الدراسي في السعودية 1445
قسمت السعودية العام الدراسي إلى ثلاث فصول، وفي السطول القادمة سوف نتحدث عن جدول التقويم الدراسي:
- يبدأ الفصل الدراسي الأول في اليوم الذي سوف يكون موافقًا 20 أغسطس2023.
- تكون إجازة اليوم الوطني في اليوم الذي سوف يكون موافقًا 29 سبتمبر 2023.
- إجازة الفصل الدراسي الأ
موعد بداية الترم الثاني 2023 في المملكة
ول تبدأ في اليوم الذي سوف يكون موافقًا 16 نوفمبر 2023.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني في اليوم الذي سوف يكون موافقًا 26 نوفمبر 2023.
- إجازة الفصل الدراسي الثاني في اليوم الذي سيوافق 4 كانون الثاني يناير 2024.
- الفصل الدراسي الثالث يبدأ في اليوم الذي سوف يكون موافقًا 3 أذار مارس 2024.
- إجازة عيد الفطر تبدأ 28 أذار مارس 2024.
- الدراسة تبدأ بعد عيد الفطر في اليوم الذي سوف يكون موافقًا 15 نيسان أبريل 2024.
- إجازة نهاية العام الدراسي تبدأ في اليوم الذي سوف يكون موافقًا 10 حزران يونيه.