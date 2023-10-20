توقيت وموعد بداية الترم الثاني 2023 في المملكة والتسجيل في منصة مدرستي

الترم الثاني يعتبر فرصة للطلبات والطلاب حتى يقوموا بمراجعة المواد استعدادًا للامتحانات النهائية، وعندما يقوم الطلاب بالتسجيل في منصة مدرستي تعتبر من أفضل القرارات التي يتخذها، وفيما يلي نتحدث عن موعد بداية الترم الثاني.

موعد بداية الترم الثاني 2023 في المملكة

قسم العام الدراسي ل 3 فصول دراسية في المملكة العربية السعودية، وكل فصل يأخذ 13 أسبوع، حيث أن الترم الثاني في السعودية للعام الدراسي يبدأ 26 نوفمبر 2023 وهو الموافق يوم الأحد، ويظل حتى 22 فبراير 2024 وهو الموافق الخميس، والطلاب الذين لم يستطيعوا تحصيل درجات عالية في الترم الأول يكون لديهم الفرصة لتحصيلهم في الترم الثاني، فيجب علي هؤلاء الطلاب بذل جهد كبير لتحصيلهم درجات أعلى.

خريطة العام الدراسي في السعودية 1445

قسمت السعودية العام الدراسي إلى ثلاث فصول، وفي السطول القادمة سوف نتحدث عن جدول التقويم الدراسي: